2020-01-17T15:38:12+03:00
Происшествия

В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида

Долю вину нашли и в действиях МВД
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
Изменить размер текста:

В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида в Можге. Отметим, что первоначально причиной смерти мальчика считалась несвоевременная реакция преподавателей коррекционной школы.

Однако по результатам проверки выявили еще одного виновника – Межмуниципальный Можгинский отдел МВД.

- Установлено, что 2 декабря по телефону инспектору отдела по делам несовершеннолетних из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поступило сообщение о происшествии, - прокомментировала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова. - Сотрудникам, которые обслуживают детей-инвалидов на дому, несколько дней не представлялась возможность попасть в жилое помещение семьи. Лишь спустя трое суток - 6 декабря - инспектор сообщил о поступившем ему сообщении начальнику отдела по делам несовершеннолетних в Можге, после чего были организованы мероприятия по вскрытию квартиры.

Сейчас устранение нарушений находится на контроле у межрайонного прокурора.

Напомним, что 8 декабря появилась информация о смерти 13-летнего мальчика с тяжелой формой ДЦП в Можге. По информации местных СМИ, передвигающийся на инвалидной коляске подросток не смог выбраться из квартиры после скоропостижной смерти матери.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

«Раньше стучал, а потом стало тихо»: ребенок несколько дней умирал рядом с трупом матери

Трагедия в Удмуртии: можно ли было предотвратить гибель подростка с ДЦП?

В смерти мальчика с ДЦП в Удмуртии обвиняют учителей ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт: ремонт домов после потопа в одном из сел Удмуртии обойдется в полмиллиона рублей
Временные дорожные знаки установят в Ижевске на время работы снегоуборочной техники
Еще в двух местах в Удмуртии нельзя будет окунуться в прорубь
«Служебный роман» - первый, «Гарри Поттер» - второй: самые популярные новогодние фильмы
В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида
На улице Холмогорова в Ижевске включили воду
Двухлетний ребенок, которого нашли в Ижевске рядом с телом матери, выжил благодаря медсестре
Пельменный забег и удмуртские мифы: какие нововведения ждут фестиваль «Всемирный день пельменя» в 2020 году
«Лед на катке может быть неровным»: каток в парке имени Кирова в Ижевске начал подтаивать
Ижевчанин задержан по подозрению в краже 700 тысяч рублей у предпринимателя
Макеты машин ДПС будут установлены на трассах Удмуртии
Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию
Повреждение водопровода произошло в Ижевске на улице Холмогорова
Международный цирковой фестиваль пройдет в марте в Ижевске
Улицу Милиционную перекроют в Ижевске
В одном из городов Удмуртии отменили крещенские купания из-за погоды
19 января в Ижевске состоится фестиваль православной духовной музыки
Назначен новый руководитель Ижевского радиозавода
Почти 60 детей пострадали в ДТП на территории Ижевска за прошлый год
IX ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске
Представительница Удмуртии будет участвовать в подготовке правок в Конституцию
Пятилетку за три года: в Ижевске некоторые дети уже перешли из первого класса во второй
Два ребенка в Удмуртии попали под колеса, когда катались на тюбингах
Алексея Вересова из Удмуртии осудили за угрозы судье
Подвели итоги конкурса на реконструкцию театра Короленко в Ижевске
Житель Ижевска похитил автомобиль в Новороссийске
Клиенты Tele2 из Удмуртии в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Где жителям Ижевска окунуться в прорубь на крещение?
Стало известно, какие пространства благоустроят в Ижевске