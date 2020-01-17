17 Янв. 2020 2020-01-17T15:38:12+03:00

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В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида в Можге. Отметим, что первоначально причиной смерти мальчика считалась несвоевременная реакция преподавателей коррекционной школы.

Однако по результатам проверки выявили еще одного виновника – Межмуниципальный Можгинский отдел МВД.

- Установлено, что 2 декабря по телефону инспектору отдела по делам несовершеннолетних из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поступило сообщение о происшествии, - прокомментировала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова. - Сотрудникам, которые обслуживают детей-инвалидов на дому, несколько дней не представлялась возможность попасть в жилое помещение семьи. Лишь спустя трое суток - 6 декабря - инспектор сообщил о поступившем ему сообщении начальнику отдела по делам несовершеннолетних в Можге, после чего были организованы мероприятия по вскрытию квартиры.

Сейчас устранение нарушений находится на контроле у межрайонного прокурора.

Напомним, что 8 декабря появилась информация о смерти 13-летнего мальчика с тяжелой формой ДЦП в Можге. По информации местных СМИ, передвигающийся на инвалидной коляске подросток не смог выбраться из квартиры после скоропостижной смерти матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU