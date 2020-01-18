Со счастливым концом: собака, отобранная у живодеров в Удмуртии, обрела любящую семью

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:26:18+03:00

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За историей пса Рекса следили многие жители Удмуртии. Пару месяцев назад он находился на волосок от смерти. Пьяный хозяин-живодер пытался зарубить дворняжку топором, однако о ситуации знали соседи и собаку удалось спасти. Потом была операция, лечение, и… долгий путь домой.

Подробности спасения и дальнейшую судьбу Рекса нам рассказала зоозащитница Валентина.

— На меня вышла девушка, сказала, что зарубили собаку, но она жива и срочно требуется помощь. Я написала пост в поисках людей чтобы выехать за собакой, но сначала, конечно, на место выехал полицейский. Его слова о том, что там все в крови меня очень напугали, для собаки вызвали врача прямо на место, спасибо местной администрации, вовремя среагировали, — рассказывает зоозащитница.

Рекс находился в ужасном состоянии

После осмотра врача Рекса доставили в Ижевск, где девушка его впервые и увидела.

— Израненный пес, море крови, клоками была вырвана шерсть…В спасении жизни собаки нам помогали ветеринарные врачи, мы договорились заранее и Рекса они уже ждали, — делится Валентина.

Операцию сделали незамедлительно: у Рекса было несколько ран на морде, на голове и на шее.

— Даже было выбито два зуба, пришлось удалять, зашивали всю слизистую, в общем, сложная была операция, — признается девушка.

После пережитых издевательств многие собаки впадают в депрессию, однако Рекс держался молодцом: быстро выздоравливал и не начал бояться людей. После нескольких передержек собаку забрали на одну из частных баз в Ижевске:

— Ему действительно повезло, он оказался в отличных условиях. У Рекса есть теплая будка, просторный вольер, двухразовое питание и что самое главное —любовь. Не у всех собак даже живущих в частных домах есть такие условия и чистота, так что ему очень и очень повезло, — рассказывает зоозащитница.

О тех ужасных событиях напоминают только шрамы

Все что осталось у Рекса от воспоминаний о тех ужасных событий — шрамы и боязнь, когда на него замахиваются рукой. Валентина рассказала нам, что новый хозяин чутко относится к этой особенности у собаки и старается Рекса не пугать.

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ИСТОЧНИК KP.RU