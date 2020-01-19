Ижевский баскетболист проведет сборы с национальной командой
Игрока ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» вызвали в сборную России на тренировочные мероприятия. Андрей Матеюнас проведет тренировочные сборы с национальной командой по баскетболу 3 на 3 в рамках подготовки к Олимпийским играм. Сборы пройдут с 21 января по 2 февраля.
Как сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте», с 21 по 25 января российская сборная соберется в Новогорске, с 27 января по 2 февраля сборы пройдут в Сербии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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