Ижевский баскетболист проведет сборы с национальной командой

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:08:36+03:00

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Игрока ижевской баскетбольной команды «Купол-Родники» вызвали в сборную России на тренировочные мероприятия. Андрей Матеюнас проведет тренировочные сборы с национальной командой по баскетболу 3 на 3 в рамках подготовки к Олимпийским играм. Сборы пройдут с 21 января по 2 февраля.

Как сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте», с 21 по 25 января российская сборная соберется в Новогорске, с 27 января по 2 февраля сборы пройдут в Сербии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Проезд по улице Щорса ограничат в Ижевске 20 по 25 января.

- Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

- 19 января в Ижевске состоится фестиваль православной духовной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU