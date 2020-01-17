Повреждение водопровода произошло в Ижевске на улице Холмогорова

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:16:01+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова, 33 утром 17 января произошел излив воды. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В 09:00 холодную воду отключили, на месте аварии в настоящее время работает ремонтная бригада из 5 человек, - сообщает пресс-служба.

Воду отключили в домах по улице Холмогорова, 83, 59. Около ТЦ «7 дней» (ул. Холмогорова, 59) установлена емкость с холодной питьевой водой. Работы завершить планируют в 22:00 17 января.

Напомним, на этой неделе порыв произошел на улице Чугуевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU