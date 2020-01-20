Годовалая девочка из Ижевска погибла от отека мозга

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:38:45+03:00

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Годовалая девочка в одном из частных детских садов Ижевска скончалась от вирусной инфекции, которая повлекла отек мозга. Об этом журналистам рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

По предварительным данным, незадолго до случившегося девочка заболела, ее отвезли в больницу. После выписки девочку лечили дома, а в детский сад она пошла после получения справки от педиатра о выздоровлении. На данный момент специалистами устанавливается точная причина заболевания. Также стоит выяснить заразился ли ребенок в саду или попросту не долечился.

Напомним, что в декабре 2019 года в одном из частных детских садов в Ижевске обнаружили тело годовалой девочки без признаков насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по. Отметим, что позже в рамках проверки в учреждении нашли множество нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU