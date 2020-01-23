«Легковушка» на трассе Удмуртии вылетела на «встречку»

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:17:49+03:00

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В Удмуртии на 239 километре автодороги «Елабуга-Пермь» в Игринском районе столкнулись все «легковушки». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 30-летний водитель машины «Лада Ларгус» вылетел на «встречку», где врезался в машину «Пежо-307», под управлением 42-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Ларгуса», водитель «Пежо» и его пассажир – 35-летняя женщина, получили травмы, их отвезли в больницу. По факту автоаварии проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU