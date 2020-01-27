2020-01-27T12:45:41+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ижевска «подарила» жилье мошеннику

Он представился госслужащим
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Ижевске мошенник обманом похитил квартиру у 83-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Пенсионерка познакомилась с мужчиной в августе прошлого года. Он заявил, что является госслужащим и может помочь ей получить льготы. Через некоторое время мужчина пригласил ее в МФЦ, чтобы женщина поставила подписи в документах якобы на получение льгот. На самом деле она подписала документ о продаже своего дома.

Через некоторое время мошенник предложил пенсионерке путевку в санаторий за 30 тысяч рублей. У женщины такой суммы не оказалась, потому что она уже передавала деньги мошеннику. Она обратилась к родственникам, и те узнали о том, что у женщины обманом похитили жилье.

Полицейские нашли подозреваемого, он заключен под стражу. Идет расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сумма ущерба составила 1 700 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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