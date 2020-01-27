Проезд временно ограничат на одной из улиц в Ижевске

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:40:59+03:00

Там будут ремонтировать трубопровод

Изменить размер текста: A A

В Ижевске временно ограничат движение транспорта в районе дома №71 по ул. Володарского. Об этом сообщает «Ижводоканал».

Проезд ограничат с 31 января по 2 февраля из-за ремонта чугунного трубопровода.

В этом сезоне в Ижевске часто происходят порывы. Сегодня стало известно о порыве теплосетей на ул. Карла Маркса, накануне были проблемы с теплоснабжением из-за порыва на ул. Холмогорова. Ранее сообщалось о неполадках на коммуникациях на ул. М. Горького, перекрестке ул. Бородина и Свободы, перекрестке ул. Пушкинской и 10 лет Октября. Трубы нужно ремонтировать, поэтому тарифы на холодную воду с июля поднимут на 23%, а в «Удмуртских коммунальных системах» заключили концессию, что тоже сказалось на оплате за услуги ЖКХ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице Холмогорова в Ижевске устраняют повреждения участка теплосети

Очередной порыв теплосети произошел на улице Карла Маркса в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU