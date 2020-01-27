27 Янв. 2020 2020-01-27T14:51:39+03:00

Он переходил дорогу по нерегулируемому переходу

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Пешеход погиб на объездной Ижевска, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 24 января около семи вечера на третьем километре дороги «Объездная г. Ижевска». 56-летняя женщина на «Шевроле» сбила пешехода - 64-летнего мужчину.

В ГИБДД напоминают, что водитель должен снижать скорость, когда приближается к нерегулируемому пешеходному переходу и уступать дорогу. Пешеходы в темное время суток вне населенных пунктов должны носить светоотражающие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU