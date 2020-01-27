Автобус №31 в Ижевске поменяет маршрут

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:27:12+03:00

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С 28 января изменится маршрут у автобуса №31. Об этом сообщает «ИПОПАТ».

Теперь автобус №31 будет ехать через микрорайон «Восток» и ул. Берша. Останавливаться транспорт будет в следующих точках:

Рембыттехника – Радиотехника – ул. Спортивная – ул. Молодежная – ВЦ Метеор – ул. Труда – ул. Т.Барамзиной –ул. Петрова – ТРК Петровский – Поликлиника нефтяников – мкр-н Восток – ул. Берша – Разворотное кольцо – Автозавод – Автозаводская – Дом Моделей – магазин «Автомобили» - магазин «Корпорации Центр» - Кинотеатр «Октябрь» - ул. 9 Января – Баня – ул. Комсомольская - СУ-13 – завод Буммаш – Троллейбусное кольцо.

От «Троллейбусного кольца» автобус будет уходить в 06-32, 06-53, 07-15, 07-36, 07-58, 16-10, 16-40, 17-02, 17-17, 17-40, 18-06, 8-28

От «Рембыттехники» автобусы будут отъезжать в 05-47, 06-08, 06-30, 06-51, 07-13, 07-34, 07-56, 08-17, 08-39, 16-51, 17-21, 17-43.

В 17-58, 18-21, 18-47, 19-09 автобус будет уходить в парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU