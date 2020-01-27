9-летнего мальчика сбили в Ижевске

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:40:05+03:00

Он переходил дорогу в неустановленном месте

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В Ижевске водитель «Хенде-Солярис» сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 24 января около полудня на улице Карла Маркса около дома №272. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Мальчик получил травмы.

В ГИБДД напоминают, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в его безопасности.

Всего с 24 по 26 января в Ижевске произошло 21 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, 24 получили травмы, из них один ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU