2020-01-27T16:52:39+03:00
Общество

40-летний житель Удмуртии скончался на работе

Он получил тяжелую травму головы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда, повлекшего смерть работника по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России.

- 21 января на нефтедобывающей скважине 40-летний рабочий, житель Игринского района нарушил требования охраны труда при выполнении работы, в результате чего получил тяжелую травму головы. Мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дело осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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