Слабость и головные боли: из-за перепадов температур ижевчане стали чаще болеть
В Ижевске резко меняется погода. Еще несколько дней назад была оттепель, а теперь в республику приходит резкое похолодание. Ижевчане из-за этого стали жаловаться на самочувствие.
-На улице все таяло, и из-за влажности у меня обостряется астма. По совету врача принимаю лекарство намного чаще, но это особо не помогает. Из-за хрипов не могу уснуть, - говорит Елена.
-Из-за погодных качелей обостряется болезнь, и не помогают даже таблетки. Пока не появилась болезнь, в такую погоду болела голова и хотелось спать. Но это - ничто по сравнению с болями, - делится Евгения.
-В переходную погоду очень хочется спать, тяжело вставать по утрам. Чувствую вялость, не хочется работать, - тяжело вздыхает Игорь.
По словам Алеси Данисовой, заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники №2, большая часть проблем с самочувствием возникает из-за давления, которое поднимается в такую погоду. .
-Случаи обращения по ОРВИ начинают увеличиваться, вызовов больше стало. Если погода меняется, может быть головокружение, головные боли, поднимается давление. Давление нужно ежедневно контролировать утром и вечером, принимать препараты, - говорит специалист.
Кстати, если у вас из-за смены погоды болит голова, то не нужно сразу хвататься за обезболивающие. Сначала нужно установить причину головной боли, и, например, выпить лекарства, которые понижают давление.
Как погода будет меняться в течение недели, мы рассказали здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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