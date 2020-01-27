Слабость и головные боли: из-за перепадов температур ижевчане стали чаще болеть

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:08:58+03:00

Рассказываем, почему погода так влияет на здоровье

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В Ижевске резко меняется погода. Еще несколько дней назад была оттепель, а теперь в республику приходит резкое похолодание. Ижевчане из-за этого стали жаловаться на самочувствие.

-На улице все таяло, и из-за влажности у меня обостряется астма. По совету врача принимаю лекарство намного чаще, но это особо не помогает. Из-за хрипов не могу уснуть, - говорит Елена.

-Из-за погодных качелей обостряется болезнь, и не помогают даже таблетки. Пока не появилась болезнь, в такую погоду болела голова и хотелось спать. Но это - ничто по сравнению с болями, - делится Евгения.

-В переходную погоду очень хочется спать, тяжело вставать по утрам. Чувствую вялость, не хочется работать, - тяжело вздыхает Игорь.

По словам Алеси Данисовой, заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники №2, большая часть проблем с самочувствием возникает из-за давления, которое поднимается в такую погоду. .

-Случаи обращения по ОРВИ начинают увеличиваться, вызовов больше стало. Если погода меняется, может быть головокружение, головные боли, поднимается давление. Давление нужно ежедневно контролировать утром и вечером, принимать препараты, - говорит специалист.

Кстати, если у вас из-за смены погоды болит голова, то не нужно сразу хвататься за обезболивающие. Сначала нужно установить причину головной боли, и, например, выпить лекарства, которые понижают давление.

Как погода будет меняться в течение недели, мы рассказали здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU