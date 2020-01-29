«Памятникам тоже холодно!»: ижевчанин в эфире Первого канала рассказал, для кого вяжет шарфики и шапки

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:28:56+03:00

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29 января на Первом канале в программе «Доброе утро» (6+) показали сюжет про ижевчанина, который вяжет шапки и шарфы для памятников.

- Вязать меня научила мама, стал вязать варежки, носки, потом это стало хобби. Чтобы не сидеть без дела Алексей Бабушкин увлекся ярнбомбингом (уличное искусство одевать деревья, столбы, памятники в вязаные вещи). Сначала 30 шарфов было, 50, 90 и дошел до 100 шарфиков и шапок, - поделился Алексей.

Каждый год ижевчанин обновляет вещи, потому что с некоторых памятников шапки забирают. Также в планах Алексея утеплить памятники в Москве и нескольких городах Крыма, он уже начал готовиться.

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Памятникам тоже холодно! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 29.01.2020 с ижевчанином .Утренний информационно-развлекательный телеканал. У его истоков стоял Григорий Александрович Шевелев тогда программа называлась 60 минут . В 1988 году с приходом Эдуарда Сагалаева стала самостоятельной и выросла сначала до 90, а потом до 120 минут . Телеканал претерпел много изменений, как в отношении продолжительности и названия ( 60 минут , 90 минут , 120 минут , Утро , Доброе утро ), так и в плане творческого состава. Руководители и ведущие менялись, менялась и программа. Неизменны в Добром утре новости политики, бизнеса, искусства, спорта, науки. И, конечно, в студию приходят самые известные артисты, спортсмены, ученые, общественные деятели.Написать в редакцию: utro@1tv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU