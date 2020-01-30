Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
В Ижевске с 15 декабря по «закону о тишине» выписали уже 85 штрафов – это, в среднем по два в день. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении муниципальной милиции города. Общая сумма штрафов составила 89,5 тысячи рублей. Всего за полтора месяца в управление поступило 283 жалобы.
– Наиболее часто поступают обращения граждан о нарушении тишины и покоя после 23 часов до часу ночи, – отмечается в сообщении.
Среди оштрафованных – шесть юридических лиц, за нарушение тишины закон предусматривает для них штраф от 10 до 15 тысяч рублей.
Напомним, в соответствии с законом на территории Удмуртии запрещается шуметь в вечернее и ночное время – с 22:00 до 08:00 в будни и с 23:00 до 09:00 в выходные и праздники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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