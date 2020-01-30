Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:50:56+03:00

Сейчас родители обеспокоены тем, что в школах меняют окна посередине учебного года

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда в школах завершится «Большой ремонт». Учитель школы №74 рассказал журналисту «Комсмомолки», что учебный процесс сейчас организован некомфортно. Занятия проводят по 30 минут, а упущенное наверстывают на образовательных платформах в интернете.

- Мы согласовывали работы в учебном году с педагогическим коллективом и просили согласовать это с родителями. Конечно, остаются недовольные. Но дожидаться лета не хотели в большинстве ни учителя, ни родители. Поэтому мы приняли решение менять окна в зимний период, это возможно, - сказал глава города журналисту «Комсомолки». Также, по словам Олега Бекмеметьева, с учетом ошибок этого года по каждому объекту делается детальная карта, где будут прописаны все шаги. Отрабатывается каждое мероприятие: нужно будет заключить контракты, подготовить площадки, передать их застройщику, он должен закупить все материалы. Этот ремонт должен стать образцово-показательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU