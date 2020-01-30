Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:49:45+03:00

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Дело 35-летнего мужчины, убившего свою мать, направили в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Обвиняемый не работал и злоупотреблял спиртным. 21 ноября 2019 года он вновь появился дома пьяным. Его супруга, которая опасалась мужчины, ушла к родственникам. 76-летняя мать находилась дома, и она сделала обвиняемому замечание. Мужчина избил ее. Малолетний ребенок мужчины выбежал из дома и рассказал о происходящем своей матери. Та вызвала «Скорую помощь». Однако женщина скончалась, несмотря на вмешательство медиков.

Завьяловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии собрал доказательную базу. Дело направили в суд с обвинительным заключением. За данное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU