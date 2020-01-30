2020-01-30T15:11:57+03:00
Происшествия

Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии

Проводится проверка
Анастасия Захарова
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Тела супругов нашли в банеТела супругов нашли в банеФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Можгинском районе проводится проверка по факту смерти двух пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным проверки, 27 января 84-летний мужчина и его 88-летняя жена затопили баню и ушли мыться. 29 января к ним приехал сын и обнаружил родителей мертвыми в бане. Повреждений на их телах не было. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и опросили односельчан и родственников пары. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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