Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:12:56+03:00

Он с друзьями ночевал в палатке

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В Каракулинском районе погиб мужчина 1966 года рождения во время зимней рыбалки. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Трое мужчин отдыхали на левом берегу Камы. Они ночевали в палатке. Наутро один из них обнаружил, что его сосед не подает признаков жизни.

Спасатели перевезли погибшего на правый берег на аэролодке. Его передали сотрудникам полиции. Сейчас устанавливают причины смерти.

Сообщение о происшествии поступило 29 января в 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU