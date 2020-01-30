2020-01-30T15:12:56+03:00
Происшествия

Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии

Он с друзьями ночевал в палатке
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: www.instagram.com/pssudm/Фото: www.instagram.com/pssudm/
Изменить размер текста:

В Каракулинском районе погиб мужчина 1966 года рождения во время зимней рыбалки. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Трое мужчин отдыхали на левом берегу Камы. Они ночевали в палатке. Наутро один из них обнаружил, что его сосед не подает признаков жизни.

Спасатели перевезли погибшего на правый берег на аэролодке. Его передали сотрудникам полиции. Сейчас устанавливают причины смерти.

Сообщение о происшествии поступило 29 января в 12:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии

Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать

По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка
«Дом.ru» отдает ижевчанам в тест умные ТВ-приставки
Монумент Славы ВДВ может появиться в Ижевске
Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии
Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии
Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом
Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов
Ижкомбанк сменил название на Датабанк
Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать
Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах
Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека
Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке