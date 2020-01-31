Деньги, забытые в банкомате, украли в Ижевске

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:04:13+03:00

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В Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В октябре этого года женщина сняла в банкомате на ул. Красной 6200 рублей. Она ввела все данные, а потом забрала карту и ушла. Деньги остались в банкомате. Через несколько минут она вернулась, но средств уже не было.

Сотрудники полиции установили, что их забрал следующий клиент. В результате задержали 29-летнего ижевчанина, которого подозревают в краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU