Деньги, забытые в банкомате, украли в Ижевске
В Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
В октябре этого года женщина сняла в банкомате на ул. Красной 6200 рублей. Она ввела все данные, а потом забрала карту и ушла. Деньги остались в банкомате. Через несколько минут она вернулась, но средств уже не было.
Сотрудники полиции установили, что их забрал следующий клиент. В результате задержали 29-летнего ижевчанина, которого подозревают в краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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