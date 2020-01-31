Какие действия родителей при записи ребенка в 1 класс в Удмуртии могут стать поводом для прокурорской проверки

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

31 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) министр информатизации Тимур Меджитов и Елена Землякова начальник управления дошкольного, общего и профессионального образования Министерство образования и науки Удмуртии. Гости рассказали, как на данный момент работает система записи в первый класс.

Какие действия родителей при записи ребенка в 1 класс могут стать поводом для прокурорской проверки в Удмуртии? 00:00 00:00

Также в эфире прозвучали советы, как записаться в первый класс, не нарушив закон. Бывают ли сбои в системе и как можно отследить очередность заявлений.

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Напоминаем правила записи детей в первый класс. Сколько заявлений уже подали родители?

- В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс.

- Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка».

ИСТОЧНИК KP.RU