Какие действия родителей при записи ребенка в 1 класс в Удмуртии могут стать поводом для прокурорской проверки
31 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) министр информатизации Тимур Меджитов и Елена Землякова начальник управления дошкольного, общего и профессионального образования Министерство образования и науки Удмуртии. Гости рассказали, как на данный момент работает система записи в первый класс.
Какие действия родителей при записи ребенка в 1 класс могут стать поводом для прокурорской проверки в Удмуртии?
Также в эфире прозвучали советы, как записаться в первый класс, не нарушив закон. Бывают ли сбои в системе и как можно отследить очередность заявлений.
Полную запись эфира можно послушать на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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