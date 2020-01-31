6000 электронных заявлений подали родители на запись в первый класс в Удмуртии

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:32:06+03:00

Фото: Оксана Усик. В такие очереди выстраивались родители в прошлом году

Больше всего заявлений поступило в Столичный лицей

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По состоянию на 30 января родители будущих первоклассников подали уже 6000 заявлений на запись детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.

Запись стартовала 15 января, при этом каждая школа определяет даты приемной кампании самостоятельно. Но, как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии, запись должна начаться не раньше 1 февраля и закончиться не позже 30 июня. С 1 июля начнут принимать детей с незакрепленных территорий.

Больше всего заявлений подано в Столичный лицей (237), школу №74 (216) и гимназию №56 (198).

Кстати, теперь через портал Госуслуг заявление на одного ребенка может подать только один родитель и только в одну школу.

1 февраля начнется запись в школы, которые принимают детей вне зависимости от прописки: № 32 (с 9:00), ИТ-лицей № 24 (с 10:00), школа-30 (с 11:00), экономико-математический лицей № 29 (с 12:00), лицей № 41 (с 13:00), лицей № 25 (с 14:00), гуманитарно-юридический лицей № 86 (с 15:00).

Напомним, в прошлом году родители первоклассников стояли всю ночь на улице в живой очереди, чтобы записать детей в престижную школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU