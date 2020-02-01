Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала членом жюри конкурса «Правнуки победителей»
Олимпийскую чемпионку Алину Загитову включили в состав членов жюри конкурса «Правнуки победителей». Об этом сообщает фан-страница спортсменки Teamzagitova в Инстаграм.
Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и повышение навыков работы с архивными материалами. Победителей пригласят в Москву, 9 мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.
Кроме фигуристки среди членов жюри на сайте конкурса значатся народный артист СССР Василий Лановой, Народные артисты РФ Сергей Безруков и Владимир Машков, представители СМИ и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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