Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала членом жюри конкурса «Правнуки победителей»

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:31:26+03:00

Конкурс направлен на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны

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Олимпийскую чемпионку Алину Загитову включили в состав членов жюри конкурса «Правнуки победителей». Об этом сообщает фан-страница спортсменки Teamzagitova в Инстаграм.

Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и повышение навыков работы с архивными материалами. Победителей пригласят в Москву, 9 мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Кроме фигуристки среди членов жюри на сайте конкурса значатся народный артист СССР Василий Лановой, Народные артисты РФ Сергей Безруков и Владимир Машков, представители СМИ и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU