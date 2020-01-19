Фигуристку из Ижевска Алину Загитову номинировали на престижную премию
Олимпийскую чемпионку Алина Загитову номинировали на премию ISU Skating Awards. Голосование продлится до 10 февраля 2020 года. Окончательный список результатов будет известен 10 марта исходя из результатов онлайн-голосования. Результаты будут оглашены на специальном мероприятии 22 марта.
- Премия ISU Skating Awards - это как премия Оскар в мире фигурного катания, - написали в фан-странице фигуристки Teamzagitova в соцсети «Инстаграм». Алина Загитова представлена в трёх номинациях из четырёх: - «Самый ценный фигурист». Награда присуждается тому спортсмену, которому удалось привлечь больше всего внимания к фигурному катанию со стороны СМИ, болельщиков и спонсоров. - «Лучший костюм». Алина Загитову включили в данную номинацию за платье к произвольной программе «Клеопатра». - «Лучшая программа». В номинации оценивают выбор музыки, интерпретацию, креативность, современность, оригинальность и общее исполнение. Алина Загитова вошла в число номинантов с произвольной программой «Клеопатра».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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