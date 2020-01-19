2020-01-19T14:35:39+03:00
Общество

Фигуристку из Ижевска Алину Загитову номинировали на престижную премию

Голосование продлится до 10 февраля
Наталья Сорокина
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Фото: vk.com/alina_queenФото: vk.com/alina_queen
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Олимпийскую чемпионку Алина Загитову номинировали на премию ISU Skating Awards. Голосование продлится до 10 февраля 2020 года. Окончательный список результатов будет известен 10 марта исходя из результатов онлайн-голосования. Результаты будут оглашены на специальном мероприятии 22 марта.

- Премия ISU Skating Awards - это как премия Оскар в мире фигурного катания, - написали в фан-странице фигуристки Teamzagitova в соцсети «Инстаграм». Алина Загитова представлена в трёх номинациях из четырёх: - «Самый ценный фигурист». Награда присуждается тому спортсмену, которому удалось привлечь больше всего внимания к фигурному катанию со стороны СМИ, болельщиков и спонсоров. - «Лучший костюм». Алина Загитову включили в данную номинацию за платье к произвольной программе «Клеопатра». - «Лучшая программа». В номинации оценивают выбор музыки, интерпретацию, креативность, современность, оригинальность и общее исполнение. Алина Загитова вошла в число номинантов с произвольной программой «Клеопатра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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