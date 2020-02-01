Более 700 ижевчан стали жертвами мошенников в интернете
Более 700 уголовных дел возбудили в 2019 году в Ижевске по фактам преступлений, совершенных в социальных сетях и сайтах в интернете. Самым распространенным преступлением в соцсетях стал взлом страниц, с которых злоумышленники рассылали сообщения с просьбой одолжить деньги. В 2019 году возбудили 132 таких уголовных дела.
Так, 18-летняя ижевчанка в социальной сети нашла группу, предлагающую купить букеты из конфет. В комментариях девушка поинтересовалась стоимостью букета и через несколько минут получила ответ от неизвестного. Человек спросил адрес доставки и отправил ссылку, пройдя по которой можно оплатить услугу. Ижевчанка заплатила 4 тысячи рублей, но заказанный товар не получила.
Почти 150 ижевчан стали жертвами мошенников при покупке или продаже товаров и услуг на специализированных торговых сайтах. Например, 48-летний мужчина заказал в интернете видеокарту для компьютера за 20 тысяч рублей. Вместо покупки он получил посылку с овощами.
- 12 ижевчан лишились денежных средств после участия в различных конкурсах в интернете, - сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии. – Также деньги похищали у ижевчан под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные ими биологически-активные добавки, защиты от незаконных транзакций.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевчанин пропал более двух недель в Петербурге.
- ГИБДД предупреждает водителей Удмуртии о сложных погодных условиях.
- В 2019 году из-за плохих дорог в Ижевске произошло более 300 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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