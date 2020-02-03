Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на ледовом шоу в Доброграде

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Алина Загитова выступила на ледовом шоу Ирины Слуцкой в Доброграде. Об этом сообщается в группах фанатов спортсменки в соцсетях.

«Ледовое шоу Олимпийских чемпионов» состоялось на льду замерзшего озера. Хедлайнером стала Алина Загитова, девушка выступила последней. Она показала полюбившийся всем болельщикам номер, где предстает в образе Лары Крофт. При этом наша землячка вышла на лед в легком костюме и даже сняла кожаную куртку, оставшись в одной майке на морозе.

Также в Доброграде выступила другая уроженка Удмуртии - Елизавета Туктамышева. Она сейчас готовится к своему ледовому шоу. Она отметила в интервью «Спорт - эксперсс», что выступать в таких условиях было тяжело, но ей понравилось.

Я выжившая. Я не сдамся: Алина Загитова на шоу в Доброграде.Идеальный прокат Алины Загитовой на шоу Ирины Слуцкой!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где и как учится Алина Загитова

«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков

Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки

ИСТОЧНИК KP.RU