2020-02-03T06:17:47+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на ледовом шоу в Доброграде

Она предстала в образе Лары Крофт
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/alinazagitovaФото: vk.com/alinazagitova
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Алина Загитова выступила на ледовом шоу Ирины Слуцкой в Доброграде. Об этом сообщается в группах фанатов спортсменки в соцсетях.

«Ледовое шоу Олимпийских чемпионов» состоялось на льду замерзшего озера. Хедлайнером стала Алина Загитова, девушка выступила последней. Она показала полюбившийся всем болельщикам номер, где предстает в образе Лары Крофт. При этом наша землячка вышла на лед в легком костюме и даже сняла кожаную куртку, оставшись в одной майке на морозе.

Также в Доброграде выступила другая уроженка Удмуртии - Елизавета Туктамышева. Она сейчас готовится к своему ледовому шоу. Она отметила в интервью «Спорт - эксперсс», что выступать в таких условиях было тяжело, но ей понравилось.

Я выжившая. Я не сдамся: Алина Загитова на шоу в Доброграде.Идеальный прокат Алины Загитовой на шоу Ирины Слуцкой!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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