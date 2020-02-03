Пенсионерка в Удмуртии перевела 600 тысяч рублей мошенникам

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:36:02+03:00

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67-летняя пенсионерка потеряла взятые в кредит 600 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В октябре прошлого года пострадавшая искала дополнительный заработок в интернете. С ней связался мужчина, который представился сотрудником фондовой биржи. Он пообещал очень высокую прибыль.

Пенсионерка взяла в кредит 120 тысяч рублей и перевела на счет, который ей указал мужчина. Он убедил ее положить на счет еще больше средств для получения прибыли, и женщина взяла в другом банке кредит еще на 480 тысяч рублей.

Пенсионерка позвонила сотруднику, чтобы узнать сумму возможного дохода. Номер был недоступен. Через неделю она тоже не получила ответа, и тогда отправилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU