14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:24:35+03:00

Она ушла из дома 1 февраля

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В Ижевске разыскивается 14-летняя Морозова Полина Антоновна. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Девочка ушла 1 января в 12:00 из дома по адресу улица Дзержинского, 45 и больше о ней ничего не известно.

Приметы: рыжие волосы, до груди, два шрама – полоски на правой ноге.

Была одета в зеленую куртку, шарф-хомут зеленого цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 02, 416001, 430220

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ИСТОЧНИК KP.RU