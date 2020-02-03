14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивается 14-летняя Морозова Полина Антоновна. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Девочка ушла 1 января в 12:00 из дома по адресу улица Дзержинского, 45 и больше о ней ничего не известно.
Приметы: рыжие волосы, до груди, два шрама – полоски на правой ноге.
Была одета в зеленую куртку, шарф-хомут зеленого цвета, синие джинсы, черные ботинки.
Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 02, 416001, 430220
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ИСТОЧНИК KP.RU
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