2020-02-03T10:16:23+03:00
Общество

За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек

Это значение меньше на 12,2% чем за тот же период 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии численность населения продолжает сокращаться. Так, за январь-ноябрь 2019 года населения в республике стало меньше на 5,62 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Всего за указанный период родилось 13,45 тысяч детей (меньше на 12,2%, чем за тот же период 2018 года), умерло 16,42 тысяч человек. Естественная убыль населения составила 2,97 тысяч человек, при этом миграционная убыль составила 2,65 тысяч человек.

Кстати, на начало 2019 года численность постоянного населения Удмуртии составляла 1,5 млн человек из них 994,4 тысяч жителей городов и 513 тысяч жителей сел и деревень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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