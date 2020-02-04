2020-02-04T11:04:41+03:00
Происшествия

Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии

ДТП произошло 3 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 28 километре автодороги «Глазов - Яр - Пудем» Ярского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 29-летняя девушка, водитель машины «Рено-Логан», не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в ВАЗ-2114 под управлением 37-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2114 - 37-летний мужчина, получили травмы, их отвезли в больницу. Также получил травмы и был госпитализирован пассажир автомобиля ВАЗ-2114 - 43-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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