«Пирожные с секретом»: на территорию исправительной колонии в Удмуртии пытались пронести телефоны
В Удмуртии на территорию исправительной колонии женщина пыталась пронести телефоны и ювелирные изделия необычным способом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.
- Так, в заварных пирожных было обнаружено два телефона, зарядки, зажигалки и ювелирные изделия. Еще один телефон сотрудники колонии обнаружили в лапше быстрого приготовления. Все запрещенные предметы были изъяты, - сообщает пресс-служба.
Теперь женщине грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, был случай, когда жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию наркотики... в прямой кишке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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