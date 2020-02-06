«Пирожные с секретом»: на территорию исправительной колонии в Удмуртии пытались пронести телефоны

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:36:28+03:00

Также в продуктах были обнаружены ювелирные изделия

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В Удмуртии на территорию исправительной колонии женщина пыталась пронести телефоны и ювелирные изделия необычным способом. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- Так, в заварных пирожных было обнаружено два телефона, зарядки, зажигалки и ювелирные изделия. Еще один телефон сотрудники колонии обнаружили в лапше быстрого приготовления. Все запрещенные предметы были изъяты, - сообщает пресс-служба.

Теперь женщине грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, был случай, когда жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию наркотики... в прямой кишке.

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ИСТОЧНИК KP.RU