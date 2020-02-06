Исполняющий обязанности начальника отдела УГИБДД по Удмуртии рассказал, где расположат макеты патрульных машин

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на аварийно-опасных участках дорог установят макеты патрульных машин. В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) и.о. начальника 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников рассказал, где они будут располагаться.

И.о. начальника отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, на каких трассах установят макеты патрульных машин 00:00 00:00

- Всего закуплено 10 макетов патрульных машин. Стоит отметить, что помимо макетов на участках будет производиться и реальный контроль за дорожной ситуацией. Установят в Сарапуле, на автодорге Ижевск- Воткинск будет два макета, Воткинск-Чайковский, Воткинск-Кельчино (Кельчинский тракт) в сторону границы с Пермским краем, Ижевск-Ува, Ижевск- Сарапул, Глазов-Юкаменское и окружное шоссе Глазова, - рассказал Александр Мельников.

Напомним, прекрасные макеты будут устанавливать на трассах Удмуртии.

Полностью эфир можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните малыша, которого нашли в ижевской квартире у тела умершей матери? Так вот, уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка рассказала, что сейчас с мальчиком.

- Какой ужас! Мужчина из Удмуртии почти год избивал 9-летнего пасынка, а его родная мать смотрела на все и не предпринимала мер. Какое наказание назначили виновнику.

Прямая линия с ГИБДД.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU