Зажатую между деревом и забором собаку спасли в Удмуртии

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:49:38+03:00

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В Удмуртии спасли собаку, которая застряла между деревом и забором. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд №3 на своей странице.

Как сообщается, застрявшая собака провела в таком положении несколько дней и уже не надеялась на спасение. Прибывшие на место спасатели при помощи специальных инструментов смогли извлечь беднягу из заточения. Собака была передана волонтерам, где получила кличку Лада. Сейчас для нее ищут любящих хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU