Двоих жителей Удмуртии осудили за рыбалку на особо охраняемой территории в Татарстане
В Татарстане осудили двоих жителей Удмуртии, которые рыбачили на особо охраняемой территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
- 55 и 56-летние жители Удмуртии, находясь в заливе реки Иж, на особо охраняемой территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан», используя рыболовную сеть, выловили 10 рыб и 2 речных раков, - сообщает пресс-служба.
Ущерб водным ресурсам составил выше семи тысяч рублей. Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей каждому.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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