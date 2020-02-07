Двоих жителей Удмуртии осудили за рыбалку на особо охраняемой территории в Татарстане

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:28:09+03:00

Для ловли рыбы они использовали сеть

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В Татарстане осудили двоих жителей Удмуртии, которые рыбачили на особо охраняемой территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- 55 и 56-летние жители Удмуртии, находясь в заливе реки Иж, на особо охраняемой территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан», используя рыболовную сеть, выловили 10 рыб и 2 речных раков, - сообщает пресс-служба.

Ущерб водным ресурсам составил выше семи тысяч рублей. Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU