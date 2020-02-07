Житель Перу в декабре 2019 года без вести пропал в Ижевске
В Ижевске разыскивают Альфредо Максимо Мендоса, жителя Перу. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
46-летний мужчина приехал в Ижевск 13 декабря, после этого несколько дней был на связи, а после пропал.
Приметы: рост 170, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, джинсы.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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