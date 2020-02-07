7 Февр. 2020 2020-02-07T13:48:28+03:00

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Неравнодушные ижевчане «похоронили» в Ижевске лужу на улице Майской. Таким необычным способом девушки привлекают внимание к круглогодичной луже. Ей посвящена целая группа «ВКонтакте».

- Понедельник - грустный день. Кто-то идёт на работу, а кто-то, как админ группы, «хоронит» лужу. Мы возложили венок, теперь память лужи почтена... Ну, по крайней мере, до следующей оттепели, - написали в группе «Лужа на Майской. Ижевск».

Вообще в группе очень позитивные посты, то девушки ходят поить лужу чаем, то «возрождают» ее, разбивая лед.

- Это группа фан-клуб, посвященная большой и полноводной луже на перекрестке Майской и Удмуртской. Чтоб увековечить ее (а то мало ли - дорогу отремонтируют), была создана эта группа. Присоединяйтесь, чтобы узнавать свежие лужные новости и делитесь ими сами, - гласит надпись в описании группы.

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Похороны лужи в Ижевске .Видео: vk.com/luzha_na_maiskoi

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ИСТОЧНИК KP.RU