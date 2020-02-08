Труп нашли в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске
6 февраля в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в следственных органах, знакомый с ситуацией.
Более подробную информацию не разглашают в интересах следствия.
Напомним, что это уже не первый случай за последнее время. В сентябре 2019 года в этой же лесопосадке также нашли мертвого мужчину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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