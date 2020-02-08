2020-02-08T07:28:56+03:00
Происшествия

Труп нашли в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске

Это уже не первый случай за последнее время
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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6 февраля в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в следственных органах, знакомый с ситуацией.

Более подробную информацию не разглашают в интересах следствия.

Напомним, что это уже не первый случай за последнее время. В сентябре 2019 года в этой же лесопосадке также нашли мертвого мужчину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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