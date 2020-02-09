Почти 500 тысяч рублей похитили у 80-летней ижевчанки

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:42:07+03:00

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80-летняя ижевчанка стала жертвой мошенников. Под предлогом выплаты компенсации за вложенные в финансовую пирамиду деньги, у нее похитили почти 500 тысяч рублей.

В конце января 2020 года ей на мобильный позвонила неизвестная. Она сообщила, что пенсионерке положена компенсация за вложенные в финансовую пирамиду деньги. Чтобы ее получить, нужно открыть счет в любом банке. Пожилая женщина открыла счет, а данные сообщила злоумышленнице.

Уже через несколько минут позвонил мужчина и сказал, что на ее банковский счет поступила крупная сумма денег из Великобритании. Чтобы их получить, нужно оплатить страховые взносы – 34 и 76 тысяч рублей. Потерпевшая перечислила деньги на озвученный счет.

На следующий день неизвестный позвонил вновь и сказал, что нужно заплатить еще 120 тысяч рублей. После того, как ижевчанка перевела деньги, злоумышленники сообщили, что для завершения перевода денежной компенсации ей необходимо заплатить еще 250 тысяч рублей.

- Таких денег у пенсионерки не было, и она оформила займ в одном из банков. Часть полученных денег перечислила на банковский счет, названный злоумышленниками, - сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мошенники сказали, что перечислили компенсацию на счет ижевчанки, но получит она ее только через несколько дней. Однако деньги пенсионерка не получила.

После этого возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Сумма ущерба составила 480 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU