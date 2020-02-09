Более 6 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Удмуртии

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:09:20+03:00

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В этом году Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла во всех 30 районах республики. По всей Удмуртии на старт «Лыжни России» вышли более 6000 участников.

Центральный старт 38 гонки прошел 8 февраля на лыжных трассах СОЛК им. Кулаковой Г. А. Он собрал более 900 участников и зрителей, из которых 600 вышли на старт. В их числе была и двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тамара Тихонова, - сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Участники 2001 года рождения и старше преодолевали круг 10 километров, 2002 года и младше - 5 километров, vip гости - 2020 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU