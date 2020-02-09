9 Февр. 2020 2020-02-09T15:07:35+03:00

Здесь на ранних этапах будут выявлять талантливых детей со всей республики

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Главный лабораторный корпус Центра одаренных детей «ТАУ» открыли в Ижевске. Теперь у школьников и студентов появилась возможность проводить разные эксперименты по физике, биологии, химии, экологии и агротехнологиям.

Планируется, что в центр «ТАУ» будут принимать детей с пятого класса. Уже в начале мая начнется набор групп на следующий год. Занятия будут проводить на бюджетной и внебюджетной основе.

- Зачисление на программы предполагает конкурсные испытания. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких направлениях и менять их в течение учебного года, - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

В главном лабораторном корпусе центра расположены зона коворкинга, кабинеты проектной деятельности, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-моделирования и прототипирования, нейрокогнитивных исследований, экологии, химии и здорового питания, комплексной безопасности и искусственного интеллекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU