Лабораторный корпус Центра одаренных детей «ТАУ» открыли в Ижевске
Главный лабораторный корпус Центра одаренных детей «ТАУ» открыли в Ижевске. Теперь у школьников и студентов появилась возможность проводить разные эксперименты по физике, биологии, химии, экологии и агротехнологиям.
Планируется, что в центр «ТАУ» будут принимать детей с пятого класса. Уже в начале мая начнется набор групп на следующий год. Занятия будут проводить на бюджетной и внебюджетной основе.
- Зачисление на программы предполагает конкурсные испытания. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких направлениях и менять их в течение учебного года, - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
В главном лабораторном корпусе центра расположены зона коворкинга, кабинеты проектной деятельности, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-моделирования и прототипирования, нейрокогнитивных исследований, экологии, химии и здорового питания, комплексной безопасности и искусственного интеллекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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