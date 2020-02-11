У пенсионерки из Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
В Удмуртии в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее похитили более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По словам пенсионерки, в конце января 2020 года ей позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил о том, что женщине положена компенсация за вложенные в финансовую пирамиду деньги. Для получения суммы нужно было оплатить страховку. В течение недели пенсионерка перевела мошенникам 1 144 000 рублей. При этом деньги она взяла в долг, а также оформила кредит, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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