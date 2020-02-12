2020-02-12T06:50:30+03:00
Общество

Удмуртский гидрометцентр обзавелся новыми лабораториями

Учреждение переехало в новое здание с самым современным оборудованием
ЗАХАРОВА Анастасия
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ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВАФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА
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Лаборатории с самым современным оборудованием появились в распоряжении Удмуртского гидрометцентра. 11 февраля учреждение переехало, а «Комсомолка» побывала на новоселье.

Ранее помещения Удмуртский гидрометцентр арендовал, что влекло за собой немалые расходы. К тому же, все они находились в разных точках города, что значительно усложняло работу ведомства. Сейчас же все лаборатории, в которых проходит проверку на качество воздух и вода, находятся в одном здании – на улице Салютовской.

- Это суперсовременный комплекс, который обеспечен новейшим оборудованием. Этот комплекс очень дорого стоит. Есть приборы, которые стоят несколько миллионов рублей, и очень приятно, что наши коллеги умеют ими пользоваться, - прокомментировал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Отметим, что подобных центров всего около 15 по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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