Удмуртский гидрометцентр обзавелся новыми лабораториями
Лаборатории с самым современным оборудованием появились в распоряжении Удмуртского гидрометцентра. 11 февраля учреждение переехало, а «Комсомолка» побывала на новоселье.
Ранее помещения Удмуртский гидрометцентр арендовал, что влекло за собой немалые расходы. К тому же, все они находились в разных точках города, что значительно усложняло работу ведомства. Сейчас же все лаборатории, в которых проходит проверку на качество воздух и вода, находятся в одном здании – на улице Салютовской.
- Это суперсовременный комплекс, который обеспечен новейшим оборудованием. Этот комплекс очень дорого стоит. Есть приборы, которые стоят несколько миллионов рублей, и очень приятно, что наши коллеги умеют ими пользоваться, - прокомментировал глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Отметим, что подобных центров всего около 15 по всей стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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