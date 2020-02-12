Уголовное дело о незаконной рубке леса в Удмуртии направлено в суд
В Удмуртии в суд направили уголовное дело о незаконной рубке леса и сбыте незаконно заготовленной древесины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- В сентябре 2019 года без разрешительных документов местный житель незаконно спилил 103 березы в лесном массиве. После этого привез их на территорию пилорамы и сбыл владельцу, который не знал, что древесина вырублена незаконно, - сообщает пресс-служба.
Было спилено более 115 куб. м древесины, общий ущерб составил более 1,1 млн рублей. В период предварительного расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 1,2 млн рублей был наложен арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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