Уголовное дело о незаконной рубке леса в Удмуртии направлено в суд

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:51:50+03:00

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В Удмуртии в суд направили уголовное дело о незаконной рубке леса и сбыте незаконно заготовленной древесины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В сентябре 2019 года без разрешительных документов местный житель незаконно спилил 103 березы в лесном массиве. После этого привез их на территорию пилорамы и сбыл владельцу, который не знал, что древесина вырублена незаконно, - сообщает пресс-служба.

Было спилено более 115 куб. м древесины, общий ущерб составил более 1,1 млн рублей. В период предварительного расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 1,2 млн рублей был наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU