Обвиняемого в убийстве жителя Удмуртии будут судить спустя пять лет
В Удмуртии обвиняемого в убийстве местного жителя будут судить спустя пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- По версии следствия, мужчина в апреле 2014 года, в ходе ссоры избил односельчанина. В результате чего потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся. После этого мужчина находился в розыске пять лет. Его задержали в 2019 году после того, как он вернулся к себе домой, - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело направлено в районный суд Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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