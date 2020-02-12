Обвиняемого в убийстве жителя Удмуртии будут судить спустя пять лет

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:14:32+03:00

Он скрывался от полиции пять лет

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В Удмуртии обвиняемого в убийстве местного жителя будут судить спустя пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По версии следствия, мужчина в апреле 2014 года, в ходе ссоры избил односельчанина. В результате чего потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся. После этого мужчина находился в розыске пять лет. Его задержали в 2019 году после того, как он вернулся к себе домой, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в районный суд Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU