Женщину из Удмуртии задержали за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:54:23+03:00

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В Удмуртии задержали подозреваемую 44-летнюю местную жительницу в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В январе 2020 года в ижевскую горбольницу поступил 54-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело. Позже установлено, что ранение нанесла его пьяная сожительница в ходе ссоры, - сообщает пресс-служба.

На данный момент женщина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU