Как ижевчанам оплачивать услуги ЖКХ без комиссии?

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:18:30+03:00

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С 1 января 2020 года при оплате услуг ЖКХ при оплате через банк появилась комиссия. 12 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев рассказал, как можно оплачивать услуги без комиссии.

Почему резко выросла плата за капремонт в Удмуртии? 00:00 00:00

- Раньше при оплате в «Энергосбыт» комиссии не было, потому что компания брала на себя расходы по зачислению денег на расчетный счет. Сейчас не предусмотрено возмещение расходов. Есть возможность оплаты без комиссии – можно оплатить в личном кабинете на сайте «Энергосбыт», либо лично посетить офисы. Второй вариант – платить комиссию, - пояснил Александр Евсеев.

Также специалист рассказал, по какой причине резко выросла плата за капремонт в Удмуртии и по какому принципу пересчитывают плату за отопление.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU