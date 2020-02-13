Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:48:24+03:00

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В Ижевске появится нерегулируемый пешеходный переход. Постановление опубликовано на официальном сайте города.

- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход» по улице Самсонова в районе дома №145 по улице Союзная. Нанести разметку в зоне действия дорожных знаков, - говорится в постановлении.

Пешеходный переход появится на участке в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU