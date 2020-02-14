Что делать ижевчанам, если при записи в 1 класс ребенку не хватает места?

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:24:13+03:00

Отказать в приеме могут, даже если ребенок относится к школе по прописке

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- Пришли на запись на первый класс. Нас отшили, сказав, что мест нет. Хотя официальная запись ведётся до 1 июня. Дали бланк «отказа» и сказали: «Ничем помочь не можем». А ребенок относится по прописке и по возрасту подходит, - поделились в соцсетях родители будущего первоклашки из Первомайского района Ижевска.

Отказать в приеме могут, если в школе не хватает мест, подтверждает Елена Землякова начальник управления дошкольного, общего дополнительного образования детей министерша образования и науки Удмуртии. Но для родителей это не повод впадать в панику, главное, действовать правильно.

- Как только родитель получил уведомление, что ребенок остался без места, ему нужно обратиться в управление образования городской администрации, – объясняет Елена Землякова. - Это станет сигналом, что надо предпринимать какие-то шаги для решения данной проблемы. Следует помнить, что места в школах освобождаются после проведения записи. Например, семья может переехать. Кроме того, даже с учетом всех ограничений, которые введены в этом году на портале, дети, зачисленные в несколько школ будут все равно. Иногда перестраховывающиеся родители записывают ребенка сразу в пять учреждений, естественно, в итоге он пойдет только в одно. Иногда движение по списку бывает в пределах 10 человек.

Управление образования формирует по каждой из школ список из детей, которым было отказано в приеме. Если таковых набирается 25 человек, ведется обсуждение с руководством школы об открытии дополнительного класса. Если мест не досталось лишь нескольким ребятам, их попытаются распределить по классам. В том же случае, когда школа все-таки не сможет принять дополнительных учеников, управление предложит родителям несколько вариантов замены и остановится на том, который их устроит – это могут быть школы, расположенные вблизи от дома или даже возле места работы кого-то из родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU