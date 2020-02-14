Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят
В Ижевске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством врачу скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В октябре 2019 года вечером пьяный мужчина вызвал скорую своей матери. Когда врачи стали оказывать помощь мужчина в грубой форме высказал необоснованное недовольство по поводу ее оказания. После чего стал размахивать перед врачом ножом, угрожая убийством, - сообщает пресс-служба.
Врач вбежал из квартиры и уехал на машине скорой. Уголовное дело направлено в суд Ижевска, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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