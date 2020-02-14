Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:59:03+03:00

Он был пьян

Изменить размер текста: A A

В Ижевске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством врачу скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В октябре 2019 года вечером пьяный мужчина вызвал скорую своей матери. Когда врачи стали оказывать помощь мужчина в грубой форме высказал необоснованное недовольство по поводу ее оказания. После чего стал размахивать перед врачом ножом, угрожая убийством, - сообщает пресс-служба.

Врач вбежал из квартиры и уехал на машине скорой. Уголовное дело направлено в суд Ижевска, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В эфире Первого канала показали "Острый репортаж", который снимала Алла Михеева в Ижевске.

- Директору "Городской УК" продлили срок содержания под стражей.

- Что делать ижевчанам, если при записи в 1 класс ребенку не хватает места?

ИСТОЧНИК KP.RU