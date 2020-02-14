Как быстро должны ремонтировать ямы на дорогах в Ижевске

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:32:50+03:00

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На дорогах Ижевска уже начинают появляться ямы. «Комсомолка» узнала, как быстро специалисты должны ремонтировать их.

- Аварийный ремонт делается в течение суток после ремонта. Но ям очень много, в таких случаях нужно запускать асфальтобетныый завод. В зимнее время это проблематично. Сейчас асфальт варят подрядчики сами, - пояснил Фирдаус Харисов, главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Также Фирдаус Мударисович пояснил, что дефекты появляются из-за перепада температур. Смесь для аварийного ремонта готовится 7-13 часов, ликвидируют провалы в течение 1-2 суток. Если яму не успевают залить асфальтом, ее засыпают инертным материалом.

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ИСТОЧНИК KP.RU